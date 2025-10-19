Bilinçsiz mantar tüketimi tehlike saçmaya devam ediyor! 7 kişilik aile hastanelik oldu

Kategoriler
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen olayda, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenildi.
Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.