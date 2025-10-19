Bilinçsiz mantar tüketimi tehlike saçmaya devam ediyor! 7 kişilik aile hastanelik oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen olayda, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

7 KİŞİLİK AİLE HASATANELİK OLDU

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.