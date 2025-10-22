Van'da cep telefonu bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Van'da İpekyolu ilçesinde 20 Ekim 2025 tarihinde saat 14.27 sıralarında bir cep telefonu tamir dükkanında meydana gelen olayda, tamir için iş yerine getirilen bataryası şişmiş bir cep telefonu, tezgâh üzerinde bekletildiği sırada aniden alev alarak patladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, telefonun kısa sürede alev alıp patlamasıyla birlikte ortalığın dumanla kaplandığı, içeridekilerin panik içinde uzaklaştığı anlar yer aldı. Patlamanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadı.