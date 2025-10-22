Menü Kapat
2 bin yıldır uyuyordu: Büyük deprem üretmeyen fay hareketlendi! Bir ilimize korkutan uyarı

Ekim 22, 2025 11:54
1
2 bin yıldır uyuyordu: Büyük deprem üretmeyen fay hareketlendi! Bir ilimize korkutan uyarı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bazı depremler çok büyük ölçekte olmasa da vatandaşlarda 'Acaba öncü mü?' sorusunu doğuruyor. Dün gece Balıkesir'de meydana gelen deprem de bunlardan biri. 2 bin yıldır büyük deprem üretmeyen fayın üzerinde meydana gelen 2.5'luk sarsıntı için uzmanlar ne diyor? İşte tüm detaylar....

2

Balıkesir'de dün gece saat 22.47'de merkez üssü Balıkesir il merkezi (Karesi merkez ilçesi) olan 2.5 büyüklüğündeki sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

3

DAHA ÖNCE İŞARET EDİLMİŞTİ

Sarsıntının, jeoloji mühendislerinin yıllardır dikkat edilmesi gerektiği fay olan ve Gökçeyazı fayı olarak bilinen fay üzerinde meydana gelmesi endişeleri daha da arttırdı.

4

BÜYÜK DEPREME KARŞI DİKKATLİ OLUNMASI GEREKİYOR!

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ise, "Uzun zamandır bu faya dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyorduk. Halkımızın, büyük bir depreme karşı mutlaka önlemlerini alması ve dikkatli olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

5

SINDIRGI'DAKİ 'HAYALET DEPREM'

Öte yandan, depremle ilgili dikkat çeken bir başka husus ise depremden saniyeler önce cep telefonlarına gelen Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem olacağı uyarısıydı. Depremin ardından ise gerek AFAD, gerek Kandilli verilerinde Sındırgı ilçesinde o saatte bir deprem kaydı gerçekleşmedi.

6

'DEPREM KÜÇÜK OLSA DA YERİ ÖNEMLİ'

Konuyla ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Balıkesir, Gökçeyazı fayının deformasyon alanı içerisinde son 24 saatte, 2 tane deprem oldu. Bu depremler küçük büyüklükte depremlerdir ve normal şartlarda hasara ve yıkımlara neden olmaz, çoğu zaman da bu büyüklükteki depremleri hissetmeyiz bile; fakat depremin merkez üssü yerleşim birimlerinde olduğu için halkımız tarafından hissedildiğini düşünüyorum. Bu deprem, küçük büyüklükte bir deprem olsa da, bu depremin olduğu yer çok önemli. 

 

7

'YAKIN GELECEKTE BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR'

Çünkü Gökçeyazı fay segmenti üzerinde yapılmış olan paleosismolojik çalışmalara göre; bu fayın 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyelinin olduğu ve bu fay üzerinde en son olan depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiğini göstermiştir. Bu yüzden de bu fayın tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Bu fayın yakın bir gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyelinin olduğunu ifade edebilirim. Uzun zamandır bu faya dikkat edilmesi konusunda uyarılarımızı yapıyorduk. Halkımızın, büyük bir depreme karşı mutlaka önlemlerini alması ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

8

ÇALIŞTAY KİTABINDA YER ALIYOR 

"Havran-Balıkesir Fay Zonu'na ait Gökçeyazı segmenti üzerinde yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenmektedir" bu ifade 2019 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası'nın düzenlediği 'Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı' sonuç bildirileri kitabında yer aldı. Sonuç bildirge kitabında Gökçeyazı fayı ile ilgili şu cümlelere yer verildi:
 

"Balıkesir fayına ait Gökçeyazı segmenti üzerinde açılan Güngörmez ve Dede hendekleri, bu segmentin MÖ yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış depremler ürettiğini ve fakat MS döneminde henüz kırılmadığını göstermektedir. Özellikle Güngörmez hendeği içerisinden elde edilen verilerle, MÖ 850±50'ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmıştır. 

 

9

Bu depremlere göre fayın deprem tekrarlama aralığı yaklaşık bin yıl olarak kabul edilmiştir. Buna göre, fayın MS dönemde deprem ürettiğine dair herhangi bir sismolojik kayıt olmadığından, bu faydan kaynaklanan son depremin üzerinden 2 bin yıl gibi uzun bir süre geçtiği anlaşılmaktadır. Hendek verileri ayrıca Dede hendeğindeki fay kolunun Güngörmez hendeğindeki fay koluna göre daha yaşlı olduğunu göstermektedir. Gökçeyazı segmenti diri bir fay olup yaklaşık 40 kilometre boyunca takip edilebilmektedir."

