2 bin yıldır uyuyordu: Büyük deprem üretmeyen fay hareketlendi! Bir ilimize korkutan uyarı

ÇALIŞTAY KİTABINDA YER ALIYOR

"Havran-Balıkesir Fay Zonu'na ait Gökçeyazı segmenti üzerinde yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenmektedir" bu ifade 2019 yılında Jeoloji Mühendisleri Odası'nın düzenlediği 'Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı' sonuç bildirileri kitabında yer aldı. Sonuç bildirge kitabında Gökçeyazı fayı ile ilgili şu cümlelere yer verildi:



"Balıkesir fayına ait Gökçeyazı segmenti üzerinde açılan Güngörmez ve Dede hendekleri, bu segmentin MÖ yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış depremler ürettiğini ve fakat MS döneminde henüz kırılmadığını göstermektedir. Özellikle Güngörmez hendeği içerisinden elde edilen verilerle, MÖ 850±50'ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmıştır.