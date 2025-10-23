Adana'da korkunç olay! Yasak aşk cinayetle bitti: Oğlunun yaptıkları kan dondurdu

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın vücudunda vücudunda darp izlerine rastladı. Durum üzerine başlatılan soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı. Ünalan'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

EVDE YAKALAYINCA DARP ETMİŞ

Soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. gözaltına alındı.

DAYI VE YEĞEN TUTUKLANDI

Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.