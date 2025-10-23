Menü Kapat
17°
Adana'da korkunç olay! Yasak aşk cinayetle bitti: Oğlunun yaptıkları kan dondurdu

Adana'da otomobilde ölü bulunan İlyas Ünalan'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Ünalan'ın ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından korkunç şekilde darp edildikten sonra öldüğü belirlendi. Tutuklanan gencin ifadesi ise şaşkına çevirdi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın vücudunda vücudunda izlerine rastladı. Durum üzerine başlatılan soruşturmada korkunç detaylar ortaya çıktı. Ünalan'ın yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

Adana'da korkunç olay! Yasak aşk cinayetle bitti: Oğlunun yaptıkları kan dondurdu

EVDE YAKALAYINCA DARP ETMİŞ

Soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. gözaltına alındı.

Adana'da korkunç olay! Yasak aşk cinayetle bitti: Oğlunun yaptıkları kan dondurdu

DAYI VE YEĞEN TUTUKLANDI

Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise şartıyla serbest kaldı.

Adana'da korkunç olay! Yasak aşk cinayetle bitti: Oğlunun yaptıkları kan dondurdu
