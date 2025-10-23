Yaramaz kedi bütün mahalleyi ayağa kaldırdı! Saatlerce uğraştılar bir anda kendi çıktı

Hatay'da soğuk havadan dolayı arabanın sıcak motoruna giren yaramaz kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve araç sahibi uzun uğraşlar verdi. Park halindeki aracın motorundan kedi sesi gelmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kısa sürede çalışma başlattı. Dakikalarca mücadele veren ekipler, yavru kedinin aracın altından zarar görmeden kendiliğinden çıktığını fark etti. Kurtarılan kedi, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.