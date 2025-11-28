Breidablik Samsunspor maç skoru belli oldu! UEFA Konferans Ligi

Kategoriler
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik'e misafir oldu.
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Samsunspor'un gollerini 22 ve 50. dakikalarda Marius Muandilmadji kaydetti.
Ev sahibinin golleri ise 6'da David Ingvarsson ve 72'de Kristofer Kristinsson'dan geldi.
Paylaşılan puanların ardından Samsunspor 10, Breidablik ise 2 puana ulaştı.
Thomas Reis'in takımı 36 takım arasında 10 puanla tepedeki yerini koruyor.