SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Adamlar'dan sonra Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı

Adamlar grubunun ardından Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı. Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent'in yer aldığı grup üyeleri dağıldığını açıkladı.

Bir bir müzik grubunun daha ayrıldığı iddia edildi. Resmi olarak herhangi bir açıklama yayınlanmazken, geçtiğimiz aylarda Adamlar grubu ayrıldıklarını açıklarken, son olarak Son Feci Bisiklet grubundan da açıklaması geldi.

SON FECİ BİSİKLET GRUBU DAĞILDI

Geçtiğimiz haftalarda faaliyetlerini bir süreliğine durdurma kararı alan Adamlar'ın ardından 4 üyeden oluşan Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı. Birçok soru aldığını söyleyen Cihad Satıroğlu ve Pekcan Birinci, grubun dağıldığını açıkladı.

Adamlar'dan sonra Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı

Grup üyeleri ile iletişime geçtiğini söyleyen ikili, Can Sürmen, Erkin Sağsen, Ozan Özgül ve Arda Kemirgent'ten oluşan gruptan yalnızca Arda Kemirgent'in Son Feci Bisiklet ismiyle devam edeceğini, Can Sürmen, Erkin Sağsen ve Ozan Özgül'den gruptan ayrıldığını duyurdu.

Adamlar'dan sonra Son Feci Bisiklet grubu da dağıldı

Dağılma kararının 5 ay önce Londra'da verdikleri konserden sonra aldıkları da ortaya çıktı.

SON FECİ BİSİKLET GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

  • Can Sürmen,
  • Erkin Sağsen,
  • Ozan Özgül
  • Arda Kemirgent
