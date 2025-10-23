Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Üç ton altın umudu ile kazdılar! Sonuç karşısında şaşıp kaldılar

Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı. Define arayıcılarının umutla yürüttüğü kazıda beklenen 3 ton altına rastlanmadı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 11:36

Ardanuç’ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton bulunduğuna inandı.

Üç ton altın umudu ile kazdılar! Sonuç karşısında şaşıp kaldılar

Arslan, tespitlerinin ardından ’na başvurarak resmi define arama izni aldı. Bakanlık denetiminde yürütülen , iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi.

Üç ton altın umudu ile kazdılar! Sonuç karşısında şaşıp kaldılar

3 GÜNDE 25 METRE KAZDILAR

Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı. Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

Üç ton altın umudu ile kazdılar! Sonuç karşısında şaşıp kaldılar

KAZI TAMAMLANDI

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, "Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Üç ton altın umudu ile kazdılar! Sonuç karşısında şaşıp kaldılar
