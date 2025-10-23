Sultangazi'de park halindeki araç alev alev yandı! O anlar kamerada

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araca önce çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.