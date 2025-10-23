Sultangazi'de park halindeki araç alev alev yandı! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araca önce çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Araçta hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.