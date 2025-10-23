Maaş promosyonu yarışı: Kamuda kim, ne kadar alıyor?

EMNİYET TEŞKİLATININ RAKAMLARI DA BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesi canlı yapıldı. En yüksek iki teklifi veren Vakıfbank ile Türkiye İş Bankası'ndan 'güncelleme' istendi. Vakıfbank, 90 bin TL'nin üzerine çıkmadı. 88 bin 500 TL teklif veren Türkiye İş Bankası ise bu rakamı 100 bin TL'ye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" notuyla duyurdu.