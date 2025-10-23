Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Maaş promosyonu yarışı: Kamuda kim, ne kadar alıyor?

Ekim 23, 2025 10:24
1
Maaş promosyonu yarışı: Kamuda kim, ne kadar alıyor?

Banka promosyonları daha çok emeklilerle hayatımıza girmiş bir olgu ama bu kez kamu personelinin gözü kulağı maaş promosyon anlaşmalarında... İşte TRT, Gençlik Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin alacağı promosyon miktarları!
 

2

TRT'DE PROMOSYONLAR BELLİ OLDU!

TRT, çalışanlarının maaş promosyonu için Halkbank ile anlaştı. Promosyon tutarı 95 bin TL olarak açıklandı. TRT personeline ayrıca 15 bin TL ParafPara verilecek, ParafPara tutarı ise ocak, şubat ve mart aylarında üç eşit parça halinde hesaplara yatırılacak. Banka promosyonunu tercih etmeyen personele 440 bin TL sıfır faizli kredi verilecek.

3

EMNİYET TEŞKİLATININ RAKAMLARI DA BELLİ OLDU 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesi canlı yapıldı. En yüksek iki teklifi veren Vakıfbank ile Türkiye İş Bankası'ndan 'güncelleme' istendi. Vakıfbank, 90 bin TL'nin üzerine çıkmadı. 88 bin 500 TL teklif veren Türkiye İş Bankası ise bu rakamı 100 bin TL'ye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" notuyla duyurdu.

4

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

Anlaşma sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz bu titiz sürecin sonucunda, 4 bin 333 personelimiz için 111 bin 500 TL ile en yüksek teklifi veren QNB Türkiye ile sözleşme imzaladık. Tüm personelimize hayırlı olsun" dedi.

5

40 AY ÜZERİNDEN PROTOKOL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ziraat Bankası ile anlaştı. 40 ay üzerinden yapılan protokole göre bakanlık personeli 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL de para puan alacak.

6

RESMİ AÇIKLAMA YOK 

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı'nın da 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan karşılığında Ziraat Bankası ile anlaştığı iddia edildi, ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.