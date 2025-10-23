Maaş promosyonu yarışı: Kamuda kim, ne kadar alıyor?

Kategoriler
Banka promosyonları daha çok emeklilerle hayatımıza girmiş bir olgu ama bu kez kamu personelinin gözü kulağı maaş promosyon anlaşmalarında... İşte TRT, Gençlik Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin alacağı promosyon miktarları!
TRT'DE PROMOSYONLAR BELLİ OLDU!
TRT, çalışanlarının maaş promosyonu için Halkbank ile anlaştı. Promosyon tutarı 95 bin TL olarak açıklandı. TRT personeline ayrıca 15 bin TL ParafPara verilecek, ParafPara tutarı ise ocak, şubat ve mart aylarında üç eşit parça halinde hesaplara yatırılacak. Banka promosyonunu tercih etmeyen personele 440 bin TL sıfır faizli kredi verilecek.
EMNİYET TEŞKİLATININ RAKAMLARI DA BELLİ OLDU
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyon ihalesi canlı yapıldı. En yüksek iki teklifi veren Vakıfbank ile Türkiye İş Bankası'ndan 'güncelleme' istendi. Vakıfbank, 90 bin TL'nin üzerine çıkmadı. 88 bin 500 TL teklif veren Türkiye İş Bankası ise bu rakamı 100 bin TL'ye çıkardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşmayı "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle" notuyla duyurdu.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Anlaşma sonrası açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeterek yürüttüğümüz bu titiz sürecin sonucunda, 4 bin 333 personelimiz için 111 bin 500 TL ile en yüksek teklifi veren QNB Türkiye ile sözleşme imzaladık. Tüm personelimize hayırlı olsun" dedi.
40 AY ÜZERİNDEN PROTOKOL
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ziraat Bankası ile anlaştı. 40 ay üzerinden yapılan protokole göre bakanlık personeli 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL de para puan alacak.
RESMİ AÇIKLAMA YOK
Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı'nın da 90 bin TL nakit ve 10 bin TL para puan karşılığında Ziraat Bankası ile anlaştığı iddia edildi, ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.