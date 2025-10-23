Menü Kapat
Editor
 23.10.2025

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Stuttgart'ta forma giyiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe bugün Stuttgart ile Kadıköy'de karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Stuttgart'ta forma giyen Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Stuttgart'ta forma giyiyor
Haber Merkezi
23.10.2025
23.10.2025
'nde 3. hafta ile birlikte heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcimiz , Alman takımı ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kalah Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli soruları gündeme geldi.

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Stuttgart'ta forma giyiyor

DENİZ UNDAV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996 yılında Almanya'nın Varel şehrinde dünyaya geldi. 1,78 metre boyunda olan Deniz Undav'ın kariyerine TSV Chim Altyapısı'nda başladı. Daha sonra sırayla Werder Bremen, SC Weyhe ve TSV Havelse altyapılarında oynadıktan sonra 2015 yılında TSV Havelse A takımına yükseldi.

Burada geçirdiği iki yılın ardından sırayla Eintracht Braunschweig II, SV Meppen, Union SG ve Brighton Hove Albion'da foorma giydi. 2023 yılında ise Stuttgart'ta ilk olarak kiralık forma giymeye başlayan Deniz Undav'ın, 2024 yılında ise Alman ekibi bonservisini aldı.

Deniz Undav kimdir, kaç yaşında, nereli? Stuttgart'ta forma giyiyor

DENİZ UNDAV HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, İSTATİSTİKLERİ?

Santrafor mevkisinde oynayan Deniz Undav, Stuttgart formasıyla 76 maçta 32 gol ve 16 asistlik katı verdi. Bu sezon ise 5 maçta forma şansı bulan Deniz Undav 288 dakika süre aldı. Henüz bu sezon gol ve asist katkısı ise sağlayamadı.

Almanya Milli Takımı'nda ise kariyeri boyunca toplam 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 236 dakika süre alan Deniz Undav, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

