TGRT Haber
17°
İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var

İstanbul Sancaktepe’de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silahını çeken bir kişi, kavga ettiği 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

IHA
23.10.2025
saat ikonu 11:01
23.10.2025
saat ikonu 11:09

'de ‘kız kaçırma’ anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürerek dönüştü.

İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var

Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi ağır yaralandı.

İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

