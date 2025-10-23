İstanbul'da kız kaçırma kavgası! Kurşunlar havada uçuştu: Çok sayıda ölü var

İstanbul Sancaktepe'de ‘kız kaçırma’ anlaşmazlığı bulunan iki grup konuşmak için bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mahir G.(45) isimli şahıs, karşısında bulunan kişilere peş peşe ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Mahir G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Şahsın üzerinde olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Mahir G. hakkında 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.