Otoyolda dehşet saçtı! Uyuşturucu etkisindeki sürücü araçları biçti

ABD'nin California eyaletinde feci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca kamuoyunda büyük ses getirdi.

Alkol ve uyuşturucu etkisindeki 21 yaşındaki kamyon şoförü otoyolda dehşet saçtı. Önündeki araca çarparak sürüklemeye başlayan kamyonun neden olduğu zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İSMİ AÇIKLANMADI, CEZAEVİNİ BOYLADI

California Karayolları Devriyesi soruşturmacıları, kamyon sürücüsünün uyuşturucu kullandığının kesinleştiğini aktarırken yetkililer henüz ismini açıklamadıkları sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini aktardı.

KAZA ANI KAMYONUN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı kamyonun kamerasına anbean yansıdı. Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde kamyonun önündeki araçlara peş peşe çarparak sürüklediği ve araçların alev aldığı görüldü.