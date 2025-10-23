Menü Kapat
Kültür - Sanat
STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) iş birliğiyle düzenlenen STKFest'25, 22-23 Ekim tarihlerinde İZÜ Halkalı Kampüsü'nde gerçekleşiyor. “Gazze’ye Destek” temasıyla düzenlenen etkinlik, 50'ye yakın kurum ve STK ile dört üniversiteden öğrenci kulüplerini bir araya getiriyor.

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul'da buluşturuyor
Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini, gönüllülük kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla “’ye Destek” temasıyla düzenlenen STKFest'25, 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

“Gazze Fidanı Dikimi” ve “Gazze İçin Sessizlik Yürüyüşü” etkinlikleriyle başlayan programda katılımcılar, Gazze için oluşan kardeşlik ve duygusunu canlı tutmak amacıyla, kampüs içerisinde umut ve barışın simgesi olarak fidanlar dikti. İki gün boyunca sürecek etkinlikte ayrıca atölyeler, seminerler, proje tanıtımları, stant etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca üniversite öğrencileri ve gönüllü kuruluş temsilcilerinin katılımıyla bir “Kardeşlik Yemeği” programı da planlandı.

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

Gönüllülük bilincinin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlayan etkinliğe; İslam Dünyası Birliği, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV, Kızılay, Yeşilay, İHH, Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın da aralarında olduğu 50’ye yakın kurum ve sivil toplum kuruluşu katılım gösterdi. Ayrıca İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi'nden öğrenci kulüpleri ve SKS personeli de etkinlikte yer alıyor.

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

Etkinliğin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Muhammad Mizanur Rahman, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Ömer Berkli, İhlas Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu ve Semerkand Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Sözbilir gibi önemli isimler katıldı.

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

Etkinliğin ev sahiplerinden İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Eyüp Akbal, sivil toplumun ve gençliğin üstlendiği sorumluluğa dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi: “STKFest'25 sadece bir etkinlik değil; gençliğin enerjisiyle sivil toplumun vicdanını buluşturan bir uyanışın merkezi oldu. Dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde, STK'larımız ve gençlerimiz umudun taşıyıcısıdır. Bugün artık ‘seyirci kalan’ değil, ‘sorumluluk alan’ bir gençliğe ihtiyacımız var; adaleti ve merhameti yeniden ayağa kaldıracak olan onlardır.”

STKFest'25 üniversite gençliğini ve STK'ları İstanbul’da buluşturuyor

Daha adil bir geleceğin inşası için gençlere düşen görevi vurgulayan Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “İDSB olarak 70’ten fazla ülkeden 400’ü aşkın STK’yı buluştururken gördük ki; coğrafyalar farklı olsa da acılarımız ve umutlarımız ortak. Gazze’nin acısı bizim acımız, Doğu Türkistan’daki bir kardeşimizin duası bizim sorumluluğumuz. STKFest, ‘Gönüllü ol, fark oluştur, dünyayı değiştir’ çağrısıyla gençlerimize mazlumların sesi olma sorumluluğunu hatırlatıyor. Biz inanıyoruz ki, geleceği değiştirecek olan sadece güçlü fikirler değil, iyi kalpli ve vicdanı diri insanlar olacaktır.”

ETİKETLER
#gazze
#umut
#dayanışma
#sivil toplum kuruluşları
#Stkfest
#Gönüllülük
#Toplumsal Etkinlik
#Kültür - Sanat
