Editor
 | Serhat Yıldız

Citi'den altın fiyatlarında sürpriz tahmin

ABD'li banka Citigroup, altın için 4.000 dolar seviyesini işaret ederken, baz metallerde yükseliş potansiyeline dikkat çekti.

Serhat Yıldız
22.10.2025
22.10.2025
ABD'nin önde gelen kuruluşlarından Citigroup (Citi), fiyatlarına dair beklentisini güncelledi. Banka, önceki iyimser tahminlerinden geri adım atarak, önümüzdeki 0–3 aylık dönemde ons altının 4.000 dolar civarında seyredeceğini öngördü.

Citi'den altın fiyatlarında sürpriz tahmin

"KAPANMA RİSKİ VE TİCARET ANLAŞMALARI ETKİLİ OLABİLİR"

Citi analistleri, ABD hükümetinin kapanma riskinin ortadan kalkmasının ve Çin–ABD hattında olası ticaret anlaşmalarının, kısa vadede altın piyasasında yatay bir seyir yaratabileceğini belirtti. Rapora göre, yatırımcılar bu dönemde konsolidasyon sürecine hazırlanmalı.

Citi'den altın fiyatlarında sürpriz tahmin

BAKIR, ALÜMİNYUM VE PETROL İÇİN İYİMSER TABLO

Raporda sadece altın değil, diğer emtia türlerine ilişkin tahminler de dikkat çekti. Banka, bakır fiyatlarının 6–12 ay içinde ton başına 12.000 dolara, alüminyumun ise 2027’ye kadar 3.500 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Enerji piyasasına da değinilen raporda, Brent petrolünün 2026’nın ilk çeyreğinde ortalama 60 dolar civarında olmasının beklendiği ifade edildi.

