Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: Şirketlerin döviz borcu 185 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın raporuna göre, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, ağustosta 184 milyar 934 milyon dolar oldu. Bu veri, ihracat, ithalat, üretim, enerji, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin döviz cinsinden borçlarının, ellerinde var olan döviz varlıklarından ne kadar fazla olduğunu gösterir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 15:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () verilerine göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 787 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı. Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 3 milyar 1 milyon dolar artarak 184 milyar 934 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası açıkladı: Şirketlerin döviz borcu 185 milyar dolara yaklaştı

NET DÖVİZ POZİSYONU AÇIĞI NE DEMEK?

Finansal kesim dışındaki firmalar, , , üretim, enerji, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor. İhracat, ithalat, üretim, enerji, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin döviz cinsinden borçlarının, ellerinde var olan döviz varlıklarından ne kadar fazla olduğunu gösterir.

Merkez Bankası açıkladı: Şirketlerin döviz borcu 185 milyar dolara yaklaştı

Ağustos 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, ihracat alacakları ve menkul kıymetler sırasıyla 747 milyon dolar, 405 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken türev varlıklar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 246 milyon dolar ve 176 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak varlıklar 787 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 24 milyon dolar, 1 milyar 852 milyon dolar ve 606 milyon dolar artarken, ithalat borçları 694 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 788 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Şirketlerin döviz borcu 185 milyar dolara yaklaştı

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Ağustos 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2025 dönemine göre 24 milyon dolar, uzun vadeli olanlar 2 milyar dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 857 milyon dolar, uzun vadeli krediler 302 milyon dolar yükseldi.

Ağustos 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 803 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 132 milyar 590 milyon dolar oldu. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 5 milyar 213 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2025 dönemine göre 1 milyar 476 milyon doları azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın çakıldı! Kuyumcuların kapısında kuyruklar oluştu
Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen uyardı: Tehlikeli bölgeye girdik
ETİKETLER
#Döviz
#tcmb
#ihracat
#ithalat
#Net Döviz Pozisyonu
#Finansal Kesim
#Sermaye Yatırımları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.