TGRT Haber
 | Berrak Arıcan Baş

Küresel iklim İzlanda'ya sivrisinek getirdi! Ülkede ilk kez görüldü

Küresel iklim değişikliği dengeleri bozdu. Şimdiye kadar sivrisinek gözlemlenmeyen İzlanda'da işler değişti. Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasıyla beraber sivrisinekler ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 15:18

Küresel iklim değişikliği 'da sivrisineklerin görünmesine neden oldu. Yerel basında yer alan habere göre, böceklerle ilgilenen amatör doğa gözlemcisi Bjorn Hjaltason geçtiğimiz haftalarda ıslatılmış ipler kullanarak güve gözlemi yaparken sivrisineklerle karşılaştı.

''DAHA ÖNCE GÖRMEDİM GARİP BİR SİNEK''

Hjaltason’un bulduğu sivrisineklerin iki dişi ve bir erkek olduğu açıklandı. Bulduğu sivrisineklerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hjaltason, sinekleri "garip bir sinek" olarak tanımlayarak, "Bu daha önce görmediğim bir şey" dedi.

Hjaltason, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in güneybatısındaki bir buzul vadisi olan Kjs'ta bulunan sivrisinekleri tanımlanabilmesi için İzlanda Doğa Bilimleri Enstitüsü’ne gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından sivrisineklerin kış mevsimini başarıyla atlatabilen az sayıdaki türlerden biri olan Culiseta annulata olduğu doğrulandı.

Uzman entomolog Matthias Alfredsson, açıklamasında bu tür sineklerin Avrupa ve Kuzey Afrika’da yaygın görüldüğünü ancak İzlanda’ya nasıl geldiğinin gizemini kuruduğunu söyledi.

İZLANDA'DA HAVA SICAKLIKLARI REKOR SEVİYEDE

İzlanda, Antarktika ile birlikte sivrisineklerin görülmediği iki yerden biri olarak biliniyor. İzlanda'nın soğuk iklimi ve böceklerin üreyebileceği durgun su kaynaklarının bulunmaması, ülkenin eskiden sivrisineklerin bulunmamasının temel nedenleri arasında gösteriliyor. Ancak, bu yıl ülkede hava sıcaklıkların rekor seviyede artış gösterdi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkede mayıs ayında genellikle 20C'nin üzerinde sıcaklıklar nadiren görüldüğü ve söz konusu sıcaklıkların da 2 ila 3 günden fazla sürmediği belirtildi. Ancak bu yıl, ülkenin farklı bölgelerinde bu eşiğin 10 gün üst üste aşıldığı vurgulandı. Ayrıca, İzlanda’nın en sıcak günlerinin ise Mayıs ayında kaydedildiği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların 26.6 dereceye kadar yükseldiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahvesini kanalizasyona döktü ve bu ona yaklaşık 9 bin TL'ye mal oldu
Labubu çılgınlığı: Yüz binlerce liralık koleksiyon bebekleri çaldı, yakayı ele verdi
ETİKETLER
#İzlanda
#sivrisinek
#böcek
#hava sıcaklıkları
#Küresel Iklim Değişikliği
#Dünya
