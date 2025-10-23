İngiltere ekonomisi şoku yaşadı! Zarar 2.5 milyar dolara ulaştı

Hindistan merkezli Tata Motors'a ait olan Jaguar Land Rover'a (JLR) yapılan siber saldırının, İngiliz ekonomisine tahmini olarak 1,9 milyar sterlin (yaklaşık 2.55 milyar dolar) zarara mal olduğu açıklandı.

Bağımsız Siber İzleme Merkezi (CMC) tarafından yayınlanan bir rapora göre, saldırı 5 binden fazla kuruluşu da etkiledi. Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan ve endüstri uzmanlarından oluşan CMC, zararın büyük kısmının JLR ve tedarikçilerindeki üretim kaybından kaynaklandığını belirtti.

SİBER SALDIRI, ÜRETİMİ 6 AY AKSATMIŞTI

Rapor, saldırıdan önce gerçekleşen üretim seviyelerine geri dönme sürecindeki olası gecikmelerin maliyetleri daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

Ağustos ayındaki saldırıdan sonra yaklaşık altı hafta süren duraksamanın ardından JLR, üretimine ayın başlarında yeniden başlamıştı. Lüks otomobil üreticisinin İngiltere'de günde yaklaşık 1.000 otomobil üreten üç fabrikası bulunuyor.

CMC, siber saldırının ekonomik açıdan ülkeyi vuran en yıkıcı saldırı olabileceğini vurgularken, JLR'nin mali sonuçlarını kasım ayında açıklayacağı aktarıldı.

Analistler, üretimdeki aksama nedeniyle JLR'nin haftalık yaklaşık 50 milyon sterlin kaybettiğini tahmin ediyordu. İngiliz hükümeti ise tedarikçilerini desteklemesi amacıyla eylül sonunda otomobil üreticisine 1,5 milyar sterlin kredi garantisi sağlamıştı.

Öte yandan, perakende devi Marks & Spencer da nisan ayındaki bir siber saldırıda çevrimiçi hizmetlerinin iki ay süreyle kapanması nedeniyle yaklaşık 300 milyon sterlin (400 milyon dolar) kaybetmişti.