Gökçeada'da evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi gece yağışa teslim oldu. Sağanak yağış çevredeki vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi.

YOL AÇMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.