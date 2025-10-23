Polislere promosyon ne zaman yatacak 2025? EGM promosyonu belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi sonuçlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla yenilenen süreçte polislerin ne kadar promosyon alacağı EGM tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kişi başına 100 bin TL promosyon ödemesi için anlaşma sağlandı.

Yapılan açıklamanın ardından polislere promosyon ödemelerinin ne zaman yatacağı gündem oldu.

POLİSLERE PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK 2025?

EGM tarafından promosyon ödemelerinin ne zaman yatırılacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili EGM tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

EGM'nin promosyon ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.

İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

POLİS PROMOSYONU NE KADAR 2025?

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre polis ve diğer emniyet personeli için belirlenen promosyon tutarı 100 bin TL oldu. 2025-2028 yıllarını kapsayan promosyon ödemesi kapsamında tek seferlik kişi başına 100 bin TL yatırılacak.