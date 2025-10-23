Faydaları saymakla bitmiyor, 50 gramı bin 250 lira! Talep yağıyor

Siirt’in Pervari ilçesinde yaşayan Cemal Tomris 10 yıldır arıcılık yapıyor. Tomris, yaylalarda arıların bal haricinde propolisini de bin bir emekle topluyor. Propolisin antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olduğu biliniyor. Ayrıca propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye'nin her yerinden talep ediliyor. Uzun uğraşlar sonucu elde edilen propolis, 50 gramı bin 250 liradan satılıyor.

ENFEKSİYONA DÜŞMAN

Cemal Tomris, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olan ari ürünü propolisin, kovanın dezenfekte olmasını sağlayarak enfeksiyon kapılmasının önüne geçtiğini söyledi.

Kovanın sağlığının korunmasını sağlayan propolis sayesinde bal kovanın daha fazla bal ürettiğini belirten Tomris, "Sonbaharda kovan girişi, kovan iç duvarlarında, çıta yüzeylerinden kazıyıp alıyoruz. Kazınan propolis kullanıma müsait değil, temizlenmesi gerekiyor. 1-2 günlük çabadan sonra suda bekletme süreci de var. Yabancı maddelerden arınması için. Ham elde ediyoruz. Macun, toz ve damla olarak sıvısını oluşturuyoruz. Bu şekilde 7'den 70'e herkesin bu ürünü kullanmasının yolunu açmış oluyoruz" dedi.

PANDEMİ SONRASI YOĞUN TALEP VAR

Ürünlerinin raflarda mevcut olduğunu söyleyen Tomris, "Türkiye'nin her yerinden özellikle astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiğine inanan herkes bize ulaşıp sipariş veriyorlar. 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Özellikle propolis üzerinde yoğunlaştık ve satışlar iyi. Bu da propolisin insan sağlığı üzerinde olumlu etki ettiğinin göstergesi olduğuna inanıyoruz ve bu inançla işimizde daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

''ALPER GEZER AVCI'YA ULAŞTIRMAK İSTİYORUM''

Pandemi döneminden sonra akciğer ve hava kanallarında oluşan tahribat üzerine insanların propolis talebinin olduğunu belirten Tomris, "Bize ulaşıyor. Bizde Pervari'nin yüksek rakımlı yaylalarında doğal bir coğrafyadan ulaştırıyoruz. 1 kilogram kadar propolis elde ettim ve bunu temize çektim. Bunu uzaya çıkmış olan Alper Gezer Avcı'ya ulaştırmak istiyorum. Çünkü kendisi propolisi Muş Ovasından toplamış ve uzayda bunun üzerine çalışma yapacağını söylemişti" şeklinde konuştu.

50 gram temizlenmiş propolisi, bin 250 liradan sattıklarını aktaran Tomris, "Bunun da günlük bir buğday tanesi kullanımı var. Hastalık gerektiren bir durum ama sağlıklı herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Bedeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.