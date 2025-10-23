Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, kiminle? Karşılaşmanın saati belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 23 EKİM?

23 Ekim maç programına göre Fenerbahçe bu akşam Stuttgart ile mücadele edecek. Nefes kesen maç 19.45'te başlarken Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Stuttgart maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak olan Fenerbahçe'nin maçı bu akşam 19.45'te başlayacak. Nefes kesen müsabaka için bekleyiş devam ederken karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE STUTTGART MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.