Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, kiminle? Karşılaşmanın saati belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.
23 Ekim maç programına göre Fenerbahçe bu akşam Stuttgart ile mücadele edecek. Nefes kesen maç 19.45'te başlarken Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.
Stuttgart maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak olan Fenerbahçe'nin maçı bu akşam 19.45'te başlayacak.
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.
Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.