Rusya'da üretim tesisi havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk şehrindeki bir üretim tesisinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesisten alev topları yükseldiği görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler yaptığı açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası ortaya çıkan yangının kontrol altına alındığını belirten Vali Teksler, tesiste incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Aleksey Teksler, "Soruşturma devam ediyor ve facianın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılacak. Bunun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Teksler, can kayıpları nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bugün "yas günü" ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.