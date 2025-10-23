Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'da üretim tesisi havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'nın Kopeysk şehrinde yer alan bir üretim tesisinde şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan olay sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 11:29

'nın Çelyabinsk bölgesine bağlı Kopeysk şehrindeki bir üretim tesisinde şiddetli meydana geldi. Patlamanın ardından tesisten alev topları yükseldiği görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çelyabinsk Bölgesi Valisi Aleksey Teksler yaptığı açıklamada, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya'da üretim tesisi havaya uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Patlama sonrası ortaya çıkan yangının kontrol altına alındığını belirten Vali Teksler, tesiste incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Aleksey Teksler, "Soruşturma devam ediyor ve facianın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılacak. Bunun bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olmadığını vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Teksler, can kayıpları nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bugün "yas günü" ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hindistan'da bir ev havaya uçtu! Çok sayıda ölü var
ABD'de fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi
ETİKETLER
#yangın
#rusya
#patlama
#ölüm
#kazalar
#Çelyabinsk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.