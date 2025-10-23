Bütün ilçeyi canından bezdirdi! El feneriyle köşe bucak aranıyor

Samsun'da yaklaşık iki haftadır kayıp olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Gökhan E. isimli şahıs Çarşamba ilçesinde vatandaşları canından bezdirdi. Olaylar silsilesi Gökhan E.'nin önce bir lokantada yemek yiyip para çalmasıyla başladı, ardından Dikbıyık Stadyumu'na izinsiz giren şahıs tavuk çalıp kayıplara karıştı. Gökhan E.'nin en son bir eve girip çay demleyip keyif yapmasıyla zirveye çıkan endişe yüzünden mahallelinin gözüne uyku girmiyor. Vatandaşlar Gökhan E.'yi geceleri fener ışığında aramaya başladı.

LOKANTADA KARNINI DOYURDU PARA ALIP KAÇTI

Olaylar zincirinin ilk tespit edilen halkası, Dikbıyık Mahallesi'nde yaşandı. Gece saat 12.00'de bir lokantanın arka camını kırarak içeri giren Gökhan E., içeride bir süre kaldı. Yapılan incelemelerde şahsın mutfaktan tenceredeki çorba, sosis ve bir miktar peynir alıp yediği belirlendi. Gökhan E.'nin ayrıca lokantanın kasasını karıştırarak bir miktar para aldığı da tespit edildi.

DİKBIYIK STADYUMU'NA GİRDİ KÜMESTEN TAVUK ÇALDI

Bir sonraki adresi Dikbıyık Stadyumu oldu. Gece saatlerinde stadyumun arka bahçesinden içeri giren Gökhan E., güvenlik kameralarına yansıdı. Yönetim binasında bir süre kaldığı belirlenen şahsın, stattan ayrılırken çevredeki bir kümesten tavuk çaldığı ve geceyi Dikbıyık Mahallesi'nde bir iş yerinde geçirdiği ortaya çıktı.

GİRDİĞİ EVDE ÇAY DEMLEYİP KEYİF YAPTI

Yaklaşık iki haftadır kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gökhan E.'nin son olarak bir eve girmesi, endişenin zirveye çıkmasına neden oldu. Gece saatlerinde girdiği evde büyük bir rahatlıkla çay demleyip kahve içen şahıs, evin mutfağını da dağıtarak ayrıldı.

"EL FENERİYLE ARIYORUZ"

Polis ve jandarma ekipleri kayıp şahsı bulmak için bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürürken, Gökhan E.'nin son birkaç gündür özellikle Dikbıyık Mahallesi'nde görülmesi mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, geceleri evlerinin çevresinde dolaştığı iddia edilen bu şahıs yüzünden büyük korku yaşıyor. Vatandaşlar, can ve mal güvenliklerinden endişe ederek geceleri el fenerleri ile çevreyi kontrol ediyor.