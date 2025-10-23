CHP'de kurultay tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davanın yeni duruşması yarın Ankara’da yapılacak.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00’da başlayacak. Davanın önceki duruşması 15 Eylül’de görülmüştü.

Mahkeme heyeti, davacı vekilinin tedbir talebini reddetmiş ve davaya konu olan her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isim listesini istemişti. Bu isimlerin yer aldığı dosya, dava dosyasına eklendi.

DURUŞMA ÖNCESİ KURULTAY KARARI

Yarın görülecek dava öncesinde CHP'de bugün Parti Meclisi'nden bir son dakika kararı çıktı. CHP PM, 39'uncu Olağanüstü Kurultayı toplama kararı aldı. Kurultay, 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.