Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu!

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndaki seçimlerin iptali için dilekçe veren eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 14:53

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, 'nin 39. Olağan Kurultayı'ndaki seçimlerin iptali için açılan dava hakkında CHP Genel Başkanı 'in yaptığı açıklamaya yönelik suç duyurusunda bulundu. Savaş, Özel'in konuşmasının, "hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik" olduğunu belirtti.

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu!

"HEDEF GÖSTEREREK TEHDİT ETTİ"

Savaş'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Savaş'ı hedef aldığı, ayrıca Özel'in "Gün gelir hesabı sorulur, gün gelir fitil fitil burnundan getirilir. Biz de vakti geldiğinde ona dava açarız" ve "O şahıs Özgür Özel'i yakından tanımıyor, ona Özgür Özel'i yakından tanıtacağım" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ifade edildi. Açıklamaların suç teşkil ettiği belirtilerek, Özel hakkında ‘', ‘hakaret', ‘yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lütfü Savaş CHP il kongreleri seçimlerinin iptalini istedi
Özgür Özel ile görüşen Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#tehdit
#suç duyurusu
#lütfü savaş
#Yargı Süreci
#Hakarete
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.