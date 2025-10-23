Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e suç duyurusu!

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'ndaki seçimlerin iptali için açılan dava hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya yönelik suç duyurusunda bulundu. Savaş, Özel'in konuşmasının, "hak arama özgürlüğünü engellemeye ve yargı sürecine etki etmeye yönelik" olduğunu belirtti.

"HEDEF GÖSTEREREK TEHDİT ETTİ"

Savaş'ın avukatı tarafından savcılığa sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Savaş'ı hedef aldığı, ayrıca Özel'in "Gün gelir hesabı sorulur, gün gelir fitil fitil burnundan getirilir. Biz de vakti geldiğinde ona dava açarız" ve "O şahıs Özgür Özel'i yakından tanımıyor, ona Özgür Özel'i yakından tanıtacağım" ifadeleriyle tehditte bulunduğu ifade edildi. Açıklamaların suç teşkil ettiği belirtilerek, Özel hakkında ‘tehdit', ‘hakaret', ‘yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması talep edildi.