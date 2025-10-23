Menü Kapat
17°
CHP'li başkan kocasını çantacı yapmış! 1 milyon dolar rüşvet iddiası

CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye göre, görevden uzaklaştırılan CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kocasını 'çantacısı' yaptığı iddia edildi. Ayrıca Tekin'in Aziz İhsan Aktaş'tan suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında, Ankara'da CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte 1 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda " " olarak bilinen soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında 20 Ekim tarihinde iddianame düzenlendi.

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş'ın Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a Oya Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği, Burhanettin Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

CHP'li başkan kocasını çantacı yapmış! 1 milyon dolar rüşvet iddiası

İddianameye göre Aziz İhsan Aktaş, ifadesinde 19 Temmuz 2024 günü Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirterek, "Hak ediş alacaklarımın ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Parayı almadan hak ediş ödemesinin yapılmayacağını belirttiler. Bunun üzerine Ankara'da aynı gün 3 farklı şubeden çekilen toplam 1 milyon doları Celal Tekin'e Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan Atılım Üniversitesi'nin yakınında teslim ettim. Para teslim edilince belediye aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesi yaptı. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ile Celal Tekin arasında paylaşıldı" dedi.

CHP'li başkan kocasını çantacı yapmış! 1 milyon dolar rüşvet iddiası

EŞİNİN 'ÇANTACILIĞI' İDDİANAMEDE

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi, HTS kayıtları ve baz verilerine göre hazırlanan iddianamede Oya Tekin, kocası ve Burhanettin Bulut hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şüpheli beyanları, para çekme dekontları, Seyhan Belediyesi'nin 19 Temmuz 2024 tarihli ödemesine ilişkin dekont, suç örgütüne ait firmalara yapılan ödeme listesi, HTS kayıtları birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar şüpheli Oya Tekin eşi Celal Tekin'in yaptığı görüşmeden firmalara yapılan ödemelerden bilgisi olmadığını belirtmişse de beyanları kendi içerisinde tutarsızdır.

Belediyeden en yüksek tutarda alacağa sahip, belediye hakkında icra takibi başlatan ve iddiasına göre kendisine baskı, tehditlerde bulunan kişinin firmasına yapılan yüklü miktardaki ödemeyi bilmediğine, Celal Tekin'in örgüt lideri ile görüştükten sonra aynı gün firmaya ödeme yapılmasının tesadüf olduğuna dair beyanı olağan değildir.

CHP'li başkan kocasını çantacı yapmış! 1 milyon dolar rüşvet iddiası

Şüpheli Celal Tekin'in belediye başkanı olan eşi Oya Tekin'in çantacılığını yaptığını, firmaya ödenen 220 milyon lira ve kalan 119.793.49 lira esas alındığında 1 milyon doların Oya Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra belediyeden toplam alacağının yüzde 10-11'ine (fiyat farkı uygulaması nedeniyle oranın bu arada olduğu) denk gelmektedir.

Bu doğrultuda belediyeden 340 milyon liraya yakın alacağı bulunan Aziz İhsan Aktaş ile 19 Temmuz 2024 günü Ankara'da İncek bölgesinde buluşup hak ediş ödemesi karşılığında örgüt liderinden 1 milyon dolar rüşvet parasını Oya Tekin adına teslim almıştır."

CHP'li başkan kocasını çantacı yapmış! 1 milyon dolar rüşvet iddiası

"AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE ARAMIZDA HUSUMET VAR"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ise ifadesinde, Aziz İhsan Aktaş ile aralarında temizlik görevlilerine çöp toplamama eylemi yaptırdığı için husumet olduğunu, eşinin kesinlikle ondan para almadığını, Aktaş'a belediyeden ödeme yapıldığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Oya Tekin hakkında rüşvet almak suçundan 12 yıl, kocası Celal Tekin'in de rüşvete aracılık etmekten 12 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

