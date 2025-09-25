Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
22°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Ödemeleri kesip, iflasla tehdit ettiler: Rüşvete gıda kolisi kılıfı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İhaleyi alan firmaya hak edişlerini ödemeyip, şirketi batmakla tehdit edip rüşvet istediler. Rüşvetin kılıfı ise gıda kolisi oldu. İşte detaylar...

Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Ödemeleri kesip, iflasla tehdit ettiler: Rüşvete gıda kolisi kılıfı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Bayrampaşa Belediyesi hakkında ve soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturmada 3 ay önce, iş adamı Alaaddin Berber’in Savcılığa Belediye ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce aldığını belirten Berber, seçim sonrası CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nin hak ediş ödemelerini yapmak için kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet talep ettiğini öne sürdü.

Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Ödemeleri kesip, iflasla tehdit ettiler: Rüşvete gıda kolisi kılıfı

"ÖDENEN TUTAR, HAK EDİŞİMİZİN ÇOK ALTINDAYDI"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; 31 Mart 2024 seçimlerinden önce Bayrampaşa Belediyesi’nin açtığı ihaleyi, ortağı Enes Yaylacı ile birlikte sahibi olduğu Formel Medya Şirketi adına kazandıklarını söyleyen iş insanı Alaaddin Berber, müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Seçimlerden sonra yönetim değişti. Bizim yerel seçimden önceki organizasyonlarımıza ilişkin hak edişlerimiz ödenmemeye başladı. Ödenenler ise hak edişimizin çok altındaydı. Ekim 2024'te tekrardan ihale yapıldı, verdiğimiz teklifle kazandık. Konserleri organize etmeye başladık. Hatta bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konserdi. Biz 16 milyon TL bedelle ihaleyi kazanmıştık. Yaptığımız organizasyonların yüzde 5 ila 10'u gibi küçük rakamlarla ödeme alıyorduk.

Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Ödemeleri kesip, iflasla tehdit ettiler: Rüşvete gıda kolisi kılıfı

"PARANIZ PUL OLACAK" DENDİ"

Belediye Başkanı'nın danışmanı olduğunu iddia eden Mahmut Kılıç arayıp beni belediyeye davet etti. Ben de Mali Hizmetler ve Kültür Müdürlüğü'ne bakan Hakan Sarıaydın'ın odasına gittim. Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın ve Destek Hizmetler Müdürü Emre Şahin ile görüştüm. Mahmut Kılıç bana bu ihaleyi düşük fiyatla aldığımızı söyleyip büyük zararlar edeceğimizi, içeride bulunan alacağımızın bize ödenmeyeceğini, paramızın pul olacağını ifade etti.

Bayrampaşa Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Ödemeleri kesip, iflasla tehdit ettiler: Rüşvete gıda kolisi kılıfı

"ÖDEMELERİMİZ DURMA NOKTASINA GELDİ"

2 bin adet gıda kolisini belediyeye teslim ettiğimiz takdirde içerideki alacağımızı düzenli ödemelerle bize yapacağını, aksi takdirde batacağımızı söyledi. Diğer şahıslar da kendisini tasdiklediler. Bu durumu ortağım Enes Yaylacı'ya ilettikten sonra kolileri almaya karar verdik. Toplam 2 bin adet gıda kolisi için 2,5 milyon TL'ye anlaştık. 1 milyon TL'yi eski alacaklılarımızdan doğan ödememize istinaden belediyeden aldık, geri kalan 1,5 milyon TL'yi ise çek olarak verdik. Bundan sonra bir müddet ödemelerimiz düzenli yapıldı. Fakat sonrasında ödemelerimiz durma noktasına geldi. Ben ve ortağım Enes Yaylacı, Bayrampaşa Belediyesi'nden almış olduğumuz ihalelere dair hak edişlerimizle alakalı bizi mağdur eden Hakan Sarıaydın, Emre Şahin ve Mahmut Kılıç isimli şahıslardan şikayetçiyiz. Anlatmış olduğum hususlarla ilgili evrakları dosyaya delil olarak sunuyorum"

TGRT Haber
