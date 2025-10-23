Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankadan rekor altın tahmini! Yıl sonu bu rakamı görecek

Ekim 23, 2025 16:57
1
altın fiyatları

JP Morgan analistleri, altın fiyatlarının yükseliş görünümünü koruyarak, 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü.

2
altın fiyatları

Banka, yayımladığı notta tahminlerinin, yatırımcı talebi ve merkez bankalarının 2026 yılında her çeyrekte ortalama 566 ton civarında altın alımı yapacağı ihtimaline göre değerlendirildiğini söyledi.

3
altın fiyatları

JP Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Altın, yıl boyunca en yüksek uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor ve piyasa Fed'in faiz indirimi döngüsüne girdikçe daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz" dedi.
 

4
altın fiyatları

Taban ve Değerli Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer ise "Altın fiyatlarının yükseliş potansiyelini destekleyen unsurlar arasında Fed'in faiz indirim döngüsü, durgunluk endişesi, Fed'in bağımsızlığı konusundaki endişeler ve daha geniş çaplı değer kaybı riskinden korunma önlemler yer alıyor" dedi.

5
dolar fiyatları

Dolar konusunda banka, yaşanan rallinin "bir de-dolarizasyon veya değer kaybı hikayesi olmadığını, büyük ihtimalle bir dolar çeşitlendirme hikayesi olduğunu" belirterek, ABD varlıklarının yabancı sahiplerinin küçük çaplı tahsisatlarını giderek altına yönlendirdiğini vurguladı.

6
jp morgan

JP Morgan analistleri de son dönemdeki piyasa konsolidasyonunun sağlıklı olduğunu vurguladı.
 

7
altın ne kadar

Kaneva, "Fiyatlar çok hızlı hareket ettiği için korkudan felç olmanız normal... Bu çok açık bir hikaye - çok fazla alıcınız var ve hiç satıcınız yok" dedi.
 

8
trump

Altın fiyatları 2028 yılına kadar ons başına 6.000 dolar hedefine ulaşması gerektiğini yineleyen Trump, altının uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
 

9
altın fiyatları

Spot altın bu yıl birkaç rekor seviyeye ulaştı; pazartesi günü 4.381,21 dolara ulaşan son zirve, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 57'lik kazanca şaret ediyor ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performans sergileniyor.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.