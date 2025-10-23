Dev bankadan rekor altın tahmini! Yıl sonu bu rakamı görecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
JP Morgan analistleri, altın fiyatlarının yükseliş görünümünü koruyarak, 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Banka, yayımladığı notta tahminlerinin, yatırımcı talebi ve merkez bankalarının 2026 yılında her çeyrekte ortalama 566 ton civarında altın alımı yapacağı ihtimaline göre değerlendirildiğini söyledi.
JP Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, "Altın, yıl boyunca en yüksek uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor ve piyasa Fed'in faiz indirimi döngüsüne girdikçe daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz" dedi.
Taban ve Değerli Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer ise "Altın fiyatlarının yükseliş potansiyelini destekleyen unsurlar arasında Fed'in faiz indirim döngüsü, durgunluk endişesi, Fed'in bağımsızlığı konusundaki endişeler ve daha geniş çaplı değer kaybı riskinden korunma önlemler yer alıyor" dedi.
Dolar konusunda banka, yaşanan rallinin "bir de-dolarizasyon veya değer kaybı hikayesi olmadığını, büyük ihtimalle bir dolar çeşitlendirme hikayesi olduğunu" belirterek, ABD varlıklarının yabancı sahiplerinin küçük çaplı tahsisatlarını giderek altına yönlendirdiğini vurguladı.
JP Morgan analistleri de son dönemdeki piyasa konsolidasyonunun sağlıklı olduğunu vurguladı.
Kaneva, "Fiyatlar çok hızlı hareket ettiği için korkudan felç olmanız normal... Bu çok açık bir hikaye - çok fazla alıcınız var ve hiç satıcınız yok" dedi.
Altın fiyatları 2028 yılına kadar ons başına 6.000 dolar hedefine ulaşması gerektiğini yineleyen Trump, altının uzun vadeli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Spot altın bu yıl birkaç rekor seviyeye ulaştı; pazartesi günü 4.381,21 dolara ulaşan son zirve, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 57'lik kazanca şaret ediyor ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performans sergileniyor.