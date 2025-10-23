Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hesabınız bloke edilecek! MASAK değişiklik için son tarihi açıkladı

MASAK(Mali Suçları Araştırma Kurulu) olağanüstü yetkiler alarak para transferlerinde 2026 itibarıyla yeni düzenlemelere geçecek. Hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmada son aşamaya gelindi. Değişiklikler kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlığının durdurulmasında MASAK, kendi başına aksiyon alabilme yetkisine sahip olacak. İşte detaylar...

Ekonomim
Ekonomim
|
GİRİŞ:
23.10.2025
16:35
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
16:35

'a sistemlerine erişim alanında olağanüstü yetkiler veren 20 maddelik düzenlemede son aşamaya gelindi. Değişikliklerle birlikte MASAK, istediği banka hesabını adli bir karara gerek kalmaksızın bloke edebilme yetkisine sahip olacak. Değişikliklere ek olarak 1 Ocak 2026 itibarıyla işlemlerinde de bir dizi yenilik hayata geçirilecek.

Hesabınız bloke edilecek! MASAK değişiklik için son tarihi açıkladı

Son yıllarda Türkiye'de sorunu, siyasi iktidarın ve ekonomi yönetiminin peş peşe yeni değişikliklere gitmesine neden oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son kabine toplantısının ardından yasa dışı bahisle mücadele eylem planı kapsamında bir dizi değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hesabınız bloke edilecek! MASAK değişiklik için son tarihi açıkladı

HESABINIZ DONDURULACAK

Hazırlanan 20 maddelik taslak çalışmada son aşamaya gelindi. Değişiklikler kapsamında, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlığının durdurulmasında MASAK, kendi başına aksiyon alabilme yetkisine sahip olacak. Hesapların dondurulması için herhangi bir mahkeme kararına ya da savcılık onayına ihtiyaç duyulmayacak.

Hesabınız bloke edilecek! MASAK değişiklik için son tarihi açıkladı

PARA TRANSFERİNDE KURALLAR DEĞİŞİYOR

MASAK tarafından yapılacak değişiklikler, 20 maddelik taslak çalışma ile sınırlı değil. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla gün içerisinde gerçekleşen ve toplam bedeli 200 bin TL'yi aşan para transferlerinde taraflar, para transferine konu bedelin gönderim amacına ilişkin detaylı açıklama yapmak zorunda bırakılacak.

Hesabınız bloke edilecek! MASAK değişiklik için son tarihi açıkladı

Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden yapılan transferlerin yanı sıra ATM kanalından yapılacak para transferi işlemlerinde de toplam bedelin 200 bin lirayı aşması durumunda gönderici, en az 20 karakter uzunluğunda paranın mahiyetine ilişkin açıklama yapması gerektiğine yönelik uyarı yazısıyla karşılaşacak.

ETİKETLER
#bankacılık
#masak
#yasa dışı bahis
#para transferi
#Finansal Suçları Araştırma
#Mevzuat Değişikliği
#Ekonomi
