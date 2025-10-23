Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira vergisini kimler ödeyecek?

Ekim 23, 2025 15:58
1
Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Vergi Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bazı vergi istisnalarının kaldırılması ve yeni harç düzenlemelerini içeren teklifle, emlak, araç alım-satımı ve emeklilik işlemlerinden kamuya 250 milyar liralık ek gelir sağlanması öngörülüyor. Yeni vergi kanununda kira geliri elde edenlere ilişkin yanıltıcı bilgilerin dolaşması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklama geldi.

2
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri devam eden vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin olmadığını bildirdi.
 

3
kira geliri

GİB tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı sosyal medya platformlarında "kiralarla ilgili yeni vergi geldiği" şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendirici paylaşımlar yapıldığının görülmesi üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen açıklamada, "TBMM'de görüşmeleri devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yapılan düzenlemelerde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yoktur, ancak istisnalar kaldırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
 

4
kira geliri

Açıklamada, mevcut hükümlere göre mesken kira gelirlerinin herhangi kesintiye tabi tutulmaksızın tahsil edildiği aktarılarak, elde edilen kira gelirinin istisna haddini (47 bin lira) aşması durumunda ise gelirlerin izleyen yılın mart ayında beyan edildiği ve buna göre gelir vergisi ödendiği belirtildi.
 

5
gelir idaresi

İstisna haddinin altında kalan kira gelirleri için ise beyanname verilmediği bildirilen açıklamada, şu bilgi verildi:

"Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olanlar, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlarının toplamı gelir vergisi tarifesinin ücretlere ilişkin üçüncü diliminde yer alan tutarı 2025 yılı için 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanmamaktadır. Yeni düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren elde edilecek mesken kira gelirlerine uygulanacaktır."
 

6
konut kira gelir

"İSTİSNALARIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR" 

Açıklamada, kanun teklifinde yer alan düzenlemeyle istisna uygulamasının emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar açısından korunduğuna, diğer kira geliri elde edenler bakımından kaldırılacağına işaret edildi.
 

7
konut

Bu noktada ihmal edilmemesi gereken bir düzenlemenin Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesi olduğuna dikkati çekilen açıklamada, buna göre beyan sınırı olan 18 bin lirayı aşmayan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmeyeceği aktarıldı.
 

8
kira

Açıklamada, gerçek gider usulünü seçenlerin, beyan edilen gelirlerden, kiraya verilen meskene ilişkin aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, bakım ve idame giderleri gibi kanunda sayılan giderler ile indirimler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
 

9
kira geliri

"Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır."

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.