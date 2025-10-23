Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira vergisini kimler ödeyecek?

"Emekliler için istisna (47 bin lira) mevcut şartlarla korunacak, ancak emekli olsa dahi ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar eskiden olduğu gibi bu istisnadan yararlanamayacaktır. Özetle, mesken kira gelirleri için yeni bir vergi getirilmemekte, istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır."