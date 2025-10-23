Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kayıp emekli menajerden haber geldi! Sevenleri buruk sevinç yaşadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karavanda yaşayan 72 yaşındaki emekli Ali Bekir Çerezci'den 10 gündür haber alınamıyordu. Karavan tutkunu dostları ve köylüler, sağlık durumundan endişelenerek durumu bildirmesinin ardından yapılan incelemelerde Çerezci'nin 10 gün önce hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören emekli vatandaşın durumundan ise kimsenin haberdar olmadığı öğrenildi.

Kayıp emekli menajerden haber geldi! Sevenleri buruk sevinç yaşadı
'nın ilçesinde karavanda yaşayan 72 yaşındaki emekli Ali Bekir Çerezci'den haber alamayan arkadaşları ve köylüler endişelenmesi üzerine durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Her iki cep telefonundan da ulaşılamayan Çerezci'nin karavanına itfaiye ekipleri girdi. Karavanda kimsenin olmadığı görüldü. Çerezci'nin 10 gün önce kaldığı karavanından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, ertesi gün ise hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Numune Hastanesi'ne nakledilerek, burada yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Çerezci'nin yoğun bakımda tedavisinin halen sürdüğü ve mevcut durumundan kimsenin haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Kayıp emekli menajerden haber geldi! Sevenleri buruk sevinç yaşadı

BURUK SEVİNÇ YAŞADILAR

Olayla ilgili olarak kendisinin ihbarda bulunduğunu belirten Üstünler Mahallesi sakinlerinden karavanı bulunan Ali Rıza Yaman, kendisinden haber alınamayan Çerezci'yi hem köylüsü hem de kendisinin de karavanı olması nedeniyle tanıdığını ve uzun yıllardır devam eden bir dostluklarının bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 8-10 gündür Çerezci'den haber alamadıklarını ve çok titiz olarak tanıdıkları dostunun karavanının etrafının temiz olmaması ve karavan ışığının da devamlı yanıyor olmasından dolayı şüphelendiklerini ve sağlık durumundan endişe duyduklarını anlatan Yaman, "Karavanda olmayınca korkularımız daha da arttı. Dışarıda yürürken başına kötü olaylar, olumsuz bir şeyler gelmiş olabileceğini düşündük. Ailesinden de ayrı yaşadığı için onlara ulaşamadık. Emekli Mustafa Çankaya abimiz vardı, o da Çerezci'yi araştırırken 10 gün öncesinden Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildiğini ve burada yoğun bakımda yattığını öğrenmiş. Bu şekilde akıbeti hakkında bilgi sahibi olduk. Karavancı dostumuzun başına kötü bir şey gelmediği için sevindik ama tabii ki mevcut durumundan da üzüntü duyduk. Bazı rahatsızlıkları olduğunu biliyorduk. Emniyetimizi de son durumuyla ilgili bu şekilde bilgilendirdik. Kendisine acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayıp emekli menajerden haber geldi! Sevenleri buruk sevinç yaşadı

SANATÇILARIN MENAJERLİĞİNİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaman, hastanede yoğun bakımda olduğu belirlenen Çerezci'nin ikamet ettiği İzmir'de uzun yıllar önce bazı sanatçıların menajerliklerini de yaptığını anlatırken, zamanla bu işlerden elini çekip küçük bir nakliye şirketi kurduğunu ve emekli olarak yaşamını sürdürdüğünü, bir süre önce de Beyşehir'e yerleşerek göl kenarındaki parkta karavanında yaşam sürmeye başladığını, haber alınamayınca kendisini çok merak ettiklerini anlattı.

Kayıp emekli menajerden haber geldi! Sevenleri buruk sevinç yaşadı
