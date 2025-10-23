Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları

Bu akşamın maç programı belli olurken binlerce taraftar maçları canlı olarak takip edecek.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 23 EKİM?

AFC Şampiyonlar Ligi

13:00 — Tampines - Pohang | Spor Smart | Smart Spor HD

13:00 — Kaya FC - Pathum United | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

15:15 — Cong An Ha Noi - Macarthur Bulls | Spor Smart | Smart Spor HD

15:15 — Bangkok Utd - Lion City | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

15:15 — Persib Bandung - Selangor | D Smart Kanal 90

AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI

19:45 — Braga - Kizilyildiz | Yayın Yok

19:45 — Brann - Glasgow Rangers | tabii Spor 4

19:45 — FCSB - Bologna | tabii Spor 2

19:45 — Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1

19:45 — Feyenoord - Panathinaikos | Yayın Yok

19:45 — G.A. Eagles - Aston Villa | tabii Spor 3

19:45 — Genk - Real Betis | Yayın Yok

19:45 — Lyon - Basel | tabii Spor

19:45 — Salzburg - Ferencvaros | tabii Spor 1

22:00 — Celta Vigo - Nice | tabii Spor 3

22:00 — Celtic - Sturm Graz | Yayın Yok



22:00 — Freiburg - Utrecht | Yayın Yok

22:00 — Lille - PAOK | tabii Spor 2

22:00 — Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | Yayın Yok

22:00 — Malmö - Dinamo Zagreb | Yayın Yok

22:00 — Nottingham Forest - Porto | tabii Spor

22:00 — Young Boys - Ludogorets | Yayın Yok

22:00 — Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor 1

AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI 23 EKİM

19:45 — AEK - Aberdeen | Yayın Yok

19:45 — Breidablik - KuPS | Yayın Yok

19:45 — FC Drita - Omonia | Yayın Yok

19:45 — Hacken - Rayo Vallecano | Yayın Yok

19:45 — Rijeka - Sparta Prag | Yayın Yok

19:45 — Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor 5

19:45 — Shkendija - Shelbourne | Yayın Yok



19:45 — Rapid Wien - Fiorentina | Yayın Yok

19:45 — Strasbourg - Jagiellonia | Yayın Yok

22:00 — AZ Alkmaar - Slovan Bratislava | Yayın Yok

22:00 — Crystal Palace - AEK Larnaca | Yayın Yok

22:00 — Hamrun - FC Lausanne | Yayın Yok

22:00 — Lincoln City - Lech Poznan | Yayın Yok

22:00 — Mainz - Zrinjski | tabii Spor 4

22:00 — Samsunspor - Dinamo Kiev | TRT 1

22:00 — Shamrock Rovers - NK Celje | Yayın Yok

22:00 — Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa | Yayın Yok

22:00 — Uni. Craiova - Noah | Yayın Yok