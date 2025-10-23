Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları

Kategoriler
Bu akşamın maç programı belli olurken binlerce taraftar maçları canlı olarak takip edecek.
AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 — Tampines - Pohang | Spor Smart | Smart Spor HD
13:00 — Kaya FC - Pathum United | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Cong An Ha Noi - Macarthur Bulls | Spor Smart | Smart Spor HD
15:15 — Bangkok Utd - Lion City | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Persib Bandung - Selangor | D Smart Kanal 90
19:45 — Braga - Kizilyildiz | Yayın Yok
19:45 — Brann - Glasgow Rangers | tabii Spor 4
19:45 — FCSB - Bologna | tabii Spor 2
19:45 — Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1
19:45 — Feyenoord - Panathinaikos | Yayın Yok
19:45 — G.A. Eagles - Aston Villa | tabii Spor 3
19:45 — Genk - Real Betis | Yayın Yok
19:45 — Lyon - Basel | tabii Spor
19:45 — Salzburg - Ferencvaros | tabii Spor 1
22:00 — Celta Vigo - Nice | tabii Spor 3
22:00 — Celtic - Sturm Graz | Yayın Yok
22:00 — Freiburg - Utrecht | Yayın Yok
22:00 — Lille - PAOK | tabii Spor 2
22:00 — Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | Yayın Yok
22:00 — Malmö - Dinamo Zagreb | Yayın Yok
22:00 — Nottingham Forest - Porto | tabii Spor
22:00 — Young Boys - Ludogorets | Yayın Yok
22:00 — Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor 1
19:45 — AEK - Aberdeen | Yayın Yok
19:45 — Breidablik - KuPS | Yayın Yok
19:45 — FC Drita - Omonia | Yayın Yok
19:45 — Hacken - Rayo Vallecano | Yayın Yok
19:45 — Rijeka - Sparta Prag | Yayın Yok
19:45 — Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor 5
19:45 — Shkendija - Shelbourne | Yayın Yok
19:45 — Rapid Wien - Fiorentina | Yayın Yok
19:45 — Strasbourg - Jagiellonia | Yayın Yok
22:00 — AZ Alkmaar - Slovan Bratislava | Yayın Yok
22:00 — Crystal Palace - AEK Larnaca | Yayın Yok
22:00 — Hamrun - FC Lausanne | Yayın Yok
22:00 — Lincoln City - Lech Poznan | Yayın Yok
22:00 — Mainz - Zrinjski | tabii Spor 4
22:00 — Samsunspor - Dinamo Kiev | TRT 1
22:00 — Shamrock Rovers - NK Celje | Yayın Yok
22:00 — Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa | Yayın Yok
22:00 — Uni. Craiova - Noah | Yayın Yok