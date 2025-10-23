Menü Kapat
17°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları

Süper Lig, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadeleler devam ederken bu akşam hangi maçlar var belli oldu. 23 Ekim Perşembe akşamı kimin maçı var netleşti.

Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları
Bu akşamın belli olurken binlerce taraftar maçları canlı olarak takip edecek.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR 23 EKİM?

AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 — Tampines - Pohang | Spor Smart | Smart Spor HD
13:00 — Kaya FC - Pathum United | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Cong An Ha Noi - Macarthur Bulls | Spor Smart | Smart Spor HD
15:15 — Bangkok Utd - Lion City | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
15:15 — Persib Bandung - Selangor | D Smart Kanal 90

Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları

AVRUPA LİGİ'NDE BUGÜNÜN MAÇLARI

19:45 — Braga - Kizilyildiz | Yayın Yok
19:45 — Brann - Glasgow Rangers | tabii Spor 4
19:45 — FCSB - Bologna | tabii Spor 2
19:45 — Fenerbahçe - Stuttgart | TRT 1
19:45 — Feyenoord - Panathinaikos | Yayın Yok
19:45 — G.A. Eagles - Aston Villa | tabii Spor 3
19:45 — Genk - Real Betis | Yayın Yok
19:45 — Lyon - Basel | tabii Spor
19:45 — Salzburg - Ferencvaros | tabii Spor 1
22:00 — Celta Vigo - Nice | tabii Spor 3
22:00 — Celtic - Sturm Graz | Yayın Yok

Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları


22:00 — Freiburg - Utrecht | Yayın Yok
22:00 — Lille - PAOK | tabii Spor 2
22:00 — Maccabi Tel Aviv - Midtjylland | Yayın Yok
22:00 — Malmö - Dinamo Zagreb | Yayın Yok
22:00 — Nottingham Forest - Porto | tabii Spor
22:00 — Young Boys - Ludogorets | Yayın Yok
22:00 — Roma - Viktoria Plzen | tabii Spor 1

AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇLARI 23 EKİM

19:45 — AEK - Aberdeen | Yayın Yok
19:45 — Breidablik - KuPS | Yayın Yok
19:45 — FC Drita - Omonia | Yayın Yok
19:45 — Hacken - Rayo Vallecano | Yayın Yok
19:45 — Rijeka - Sparta Prag | Yayın Yok
19:45 — Shakhtar Donetsk - Legia Varşova | tabii Spor 5
19:45 — Shkendija - Shelbourne | Yayın Yok

Bu akşam kimin maçı var 23 Ekim? Avrupa Ligi maçları


19:45 — Rapid Wien - Fiorentina | Yayın Yok
19:45 — Strasbourg - Jagiellonia | Yayın Yok
22:00 — AZ Alkmaar - Slovan Bratislava | Yayın Yok
22:00 — Crystal Palace - AEK Larnaca | Yayın Yok
22:00 — Hamrun - FC Lausanne | Yayın Yok
22:00 — Lincoln City - Lech Poznan | Yayın Yok
22:00 — Mainz - Zrinjski | tabii Spor 4
22:00 — Samsunspor - Dinamo Kiev | TRT 1
22:00 — Shamrock Rovers - NK Celje | Yayın Yok
22:00 — Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa | Yayın Yok
22:00 — Uni. Craiova - Noah | Yayın Yok

Fenerbahçe maçını hangi kanal şifresiz veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı
