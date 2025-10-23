Fenerbahçe maçını hangi kanal şifresiz veriyor? Canlı yayın bilgileri paylaşıldı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Stuttgart maçına saatler kaldı. 19.45'te başlayacak olan müsabakanın yayınlandığı kanal paylaşıldı.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR ŞİFRESİZ?

Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maç için bekleyiş sürüyor. 19.45'te Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Taraftarlar TRT 1 kanalından maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİZ?

Danimarkalı hakem Jakob Kehlet tarafından yönetilecek olan Fenerbahçe maçı için saatler kaldı. 19.45'te başlayacak olan karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Nefes kese maç bu akşam TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Televizyon ekranlarınızda TRT 1 kanalını açarak Fenerbahçe maçını izleyebilirsiniz.

FENERBHAÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan FB, Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Bu akşam oynanacak olan karşılaşma ise Chobani Stadyumu'nda 19.45'te başlayacak.