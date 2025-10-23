Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve skorları da merak edildi.

FENERBAHÇE STUTTGART ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

İki takım daha önce karşı karşıya gelmedi. 23 Ekim Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşma ilk maç olacak. İki takım daha önce mücadele etmezken bu akşam ilk defa karşılaşacaklar.

Fenerbahçe ile Stuttgart daha önce hiç karşı karşıya gelmedi. İki takım da bu akşam ilk defa birbiri ile mücadele edecek. 23 Ekim 2025 tarihinde Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç iki takımın ilk müsabakası olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA BAŞARISI VE PERFORMANSI

Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken Fenerbahçe, 62 maçtan beraberlik ile ayrıldı. FB, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.



UEFA Kupası: 54 maç, 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet, 72 gol, 91 gol yedi

UEFA Avrupa Ligi: 96 maç, 47 galibiyet, 28 beraberlik, 21 mağlubiyet, 139 gol, 100 gol yedi

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 maç, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet, 30 gol, 70 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme: 42 maç, 15 galibiyet, 13 beraberlik, 14 mağlubiyet, 62 gol, 51 gol yedi

UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet, 42 gol, 70 gol yedi

Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 11 gol, 11 gol yedi

UEFA Konferans Ligi: 18 maç, 12 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, 44 gol, 23 gol yedi

Toplam: 292 maç, 115 galibiyet, 62 beraberlik, 115 mağlubiyet, 400 gol, 416 gol yedi

FENERBAHÇE STUTTGART KADRO DEĞERİ KARŞILAŞTIRMASI

Fenerbahçe SK

Toplam değer: 291.80 mil. €

Ø Piyasa değeri: 9.73 mil. €

Ø Yaş: 27.2

Milli oyuncu: 15

Genç milli oyuncu: 2

Lejyonerler: 15

Kulüp üyeleri: 54.907

VfB Stuttgart

Toplam değer: 339.43 mil. €

Ø Piyasa değeri: 10.61 mil. €

Ø Yaş: 24.5

Milli oyuncu: 13

Genç milli oyuncu: 7

Lejyonerler: 16

Kulüp üyeleri: 126.000