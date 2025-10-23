Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve sonuçları da dikkat çekti. Taraftarlar Fenerbahçe Stuttgart daha önce maç yaptı mı araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 13:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 13:58

'nde bugün oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken arasındaki geçmiş maçlar ve skorları da merak edildi.

FENERBAHÇE STUTTGART ARASINDAKİ GEÇMİŞ MAÇLAR

İki takım daha önce karşı karşıya gelmedi. 23 Ekim Perşembe akşamı oynanacak olan karşılaşma ilk maç olacak. İki takım daha önce mücadele etmezken bu akşam ilk defa karşılaşacaklar.

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

FENERBAHÇE STUTTGART DAHA ÖNCE OYNADI MI, MAÇ YAPTI MI?

Fenerbahçe ile Stuttgart daha önce hiç karşı karşıya gelmedi. İki takım da bu akşam ilk defa birbiri ile mücadele edecek. 23 Ekim 2025 tarihinde Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç iki takımın ilk müsabakası olacak.

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA BAŞARISI VE PERFORMANSI

Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşarken Fenerbahçe, 62 maçtan beraberlik ile ayrıldı. FB, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan 'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?


UEFA Kupası: 54 maç, 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet, 72 gol, 91 gol yedi
UEFA Avrupa Ligi: 96 maç, 47 galibiyet, 28 beraberlik, 21 mağlubiyet, 139 gol, 100 gol yedi
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası: 33 maç, 9 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet, 30 gol, 70 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme: 42 maç, 15 galibiyet, 13 beraberlik, 14 mağlubiyet, 62 gol, 51 gol yedi
UEFA Şampiyonlar Ligi: 40 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 23 mağlubiyet, 42 gol, 70 gol yedi
Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 9 maç, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet, 11 gol, 11 gol yedi
UEFA Konferans Ligi: 18 maç, 12 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyet, 44 gol, 23 gol yedi
Toplam: 292 maç, 115 galibiyet, 62 beraberlik, 115 mağlubiyet, 400 gol, 416 gol yedi

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

FENERBAHÇE STUTTGART KADRO DEĞERİ KARŞILAŞTIRMASI

Fenerbahçe SK
Toplam değer: 291.80 mil. €
Ø Piyasa değeri: 9.73 mil. €
Ø Yaş: 27.2
Milli oyuncu: 15
Genç milli oyuncu: 2
Lejyonerler: 15
Kulüp üyeleri: 54.907

Fenerbahçe Stuttgart arasındaki geçmiş maçlar ve karşılaşmalar! İki takım daha önce maç yaptı mı?

VfB Stuttgart
Toplam değer: 339.43 mil. €
Ø Piyasa değeri: 10.61 mil. €
Ø Yaş: 24.5
Milli oyuncu: 13
Genç milli oyuncu: 7
Lejyonerler: 16
Kulüp üyeleri: 126.000

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular
ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#avrupa ligi
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Müsabaka
#İlk Karşılaşma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.