Fenerbahçe maçında kimler eksik? Sakat ve cezalı olan futbolcular

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam 19.45'te Stuttgart ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanırken maç saati 19.45 olarak belirlendi. Karşılaşmada sarı lacivertli ekipte 4 eksik bulunuyor.

Sakatlığı olan Ederson'un çalışmalara başlaması dikkat çekerken antrenmen eksiği olan Jhon Duran'ın da bugün oynanacak olan maçta forma giymemesi bekleniyor.

Bu akşam oynanacak olan maçta İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Stuttgart: Nübel, Chabot, Hendriks, Jaquez, Assignon, Stiller, Atakan, Mittelstadt, Chema, Nartey, Tomas.