Freni boşalan kum yüklü kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralı var

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada; Abdullah Yücesan (53) idaresindeki kum yüklü kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen C.Ö (48) idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

KAMYONLAR ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Feci kazada çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Araçlarda sıkışan sürücüler ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Yücesan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü C.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.