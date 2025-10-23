Fosseptik çukurunda feci ölüm! Temizlemek isterken içine düştüler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlik evinde feci bir olay yaşandı. Evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü.

İKİ KİŞİ DE KURTARILAMADI

Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.