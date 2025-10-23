Fosseptik çukurunda feci ölüm! Temizlemek isterken içine düştüler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir çiftlik evinde feci bir olay yaşandı. Evin bahçesinde bulunan fosseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü.
Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.