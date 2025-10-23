Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

28 Ekim noterler, bankalar açık mı? Salı günü noterler, bankalar saat kaça kadar açık?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından 28 Ekim noter, banka açık mı, saat kaça kadar açık sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 28 Ekim 2025 Salı günü noterler ve bankaların çalışma durumları belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
15:58
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
16:01

Ülkemizde her yıl , Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından 28 Ekim noterler, açık mı, saat kaça kadar açık olduğu merak ediliyor.

28 EKİM NOTER, BANKA AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlıyor. Bu kapsamda noterler ve bankalar 28 Ekim 2025 Salı günü öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise resmi tatil başladığı için hizmet vermeyecekler.

30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren ise bankalar ve noterler normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM NOTERLER, BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Bu kapsamda 28 Ekim Salı günü bankalar ve noterlerin saat 13.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek.

#bankalar
#noter
#2025
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#Tatil Günü
#Aktüel
