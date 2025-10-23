28 Ekim noterler, bankalar açık mı? Salı günü noterler, bankalar saat kaça kadar açık?

Ülkemizde her yıl 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından 28 Ekim noterler, bankalar açık mı, saat kaça kadar açık olduğu merak ediliyor.

28 EKİM NOTER, BANKA AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra başlıyor. Bu kapsamda noterler ve bankalar 28 Ekim 2025 Salı günü öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise resmi tatil başladığı için hizmet vermeyecekler.

30 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren ise bankalar ve noterler normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

28 EKİM NOTERLER, BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak. Bu kapsamda 28 Ekim Salı günü bankalar ve noterlerin saat 13.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek.