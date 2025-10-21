Hamas 2 İsrailli esirin cenazesini daha İsrail'e teslim etti

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 2 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, cenazelerin incelenmesinin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Teslim alınan cenaze, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv’deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecek.

15 CENAZE TESLİM EDİLDİ

Hamas, cenazesini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında ölen 28 esirden 15’inin cenazesini İsrail’e teslim etti.