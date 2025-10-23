Samsunspor Dinamo Kiev maçı nereden izlenir, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacaklar

UEFA Konferans Ligi 2. hafta karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Samsunspor bugün 2. hafta mücadeleleri kapsamında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

İlk hafta karşılaşmaları kapsamında Legia Varşova ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor mücadeleden 1-0 galibiyet ile ayrıldı. 3 puanla 13. sırada yer alan Samsunspor bugün oynanacak olan Dinamo Kiev karşılaşmasından da 3 puanı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Samsunspor - Dinamo Kiev maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Dinamo Kiev maçı TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Samsunspor - Dinamo Kiev maçında İzlanda Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivar Orri Kristjansson düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Birkir Siugurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Vilhjalmur Thorarinsson görev alacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Dinamo Kiev maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Samsunspor'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Ebrima Ceesay, Bedirhan Çetin ve Olivier Ntcham karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Konuk takım Dinamo Kiev'de ise Angel Torres, Oleksandr Tymchyk ve Kristian Bilovar sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer almayacaklar.

SAMSUNSPOR DİNAMO KİEV MUHTEMEL İLK 11

Samsunspor - Dinamo Kiev maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre, Musaba, Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero