17°
Yaşam
Editor
Editor
 | Nalan Güler Güven

Asansör faciasında hayatını kaybeden genç annenin adı o parkta yaşatılacak!

Asansör faciasında hayatını kaybeden genç annenin adı o parkta yaşatılacak!

Asansör faciasında hayatını kaybeden genç annenin adı o parkta yaşatılacak!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
16:07
saat ikonu 16:07
|
23.10.2025
16:07
saat ikonu 16:07

Tarsu'ta yaşadığı apartmanın asansörünün halatı kopması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Pelin Kıyga Yaşot'un adı kararıyla 1787. Sokak'ta bulunan parka verildi.

Asansör faciasında hayatını kaybeden genç annenin adı o parkta yaşatılacak!

BELEDİYE MECLİSİ'NDE GENÇ ANNE UNUTULMADI

Belediye Meclisinin Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediye müdürlükleri ve komisyonlardan gelen evraklar görüşülerek karara bağlandı. Fevzi Çakmak Mahallesi 1787. Sokak üzerinde bulunan parka, geçtiğimiz günlerde asansör kazasında yaşamını yitiren Pelin Kıyga Yaşot’un adı verildi. Başkan Boltaç, "Acı kaybımızdan dolayı çok üzgünüm. Keşke böyle acılar yaşanmasa. Ailesine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Karar, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

#mersin
#tarsus
#asansör kazası
#belediye meclisi
#fevzi çakmak mahallesi
#Pelin Kıyga Yaşot
#Yaşam
