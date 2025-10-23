Sağanak yolu çökertti! Araçlar içine düştü

Antalya Aksu'da öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanakta yollar adeta göle dönüştü. Özellikle Barbaros Mahallesi'nde etkili olan yağışta bazı araçlar ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Sürücüler su giderlerini temizlemek için çaba sarf ederken bazı araçlar çöken yolda mahsur kaldı. Yağışın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye işlemi yaptı. Yapılan tahliyenin ardından sular çekildi. Yağmurun ardından ortaya çıkan görüntüler kameralara yansıdı.