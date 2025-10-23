Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor

Barış Arduç, hem film hem de dizi projesiyle adından söz ettiriyor. Dehşet Bey filminde Yıldıray Şahinler ile birlikte rol alan Barış Arduç, şimdi de usta oyuncuyla Hande Erçel ile başrolünde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı dizisinde birlikte rol alacak.

Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 16:04

, ile başrolünde yer aldığı Dehşet Bey filminin kadrosunda rol alan Yıldıray Şahinler ile Aşk ve Gözyaşı dizisinde de buluşuyor.

YILDIRAY ŞAHİNLER İLE BARIŞ ARDUÇ İKİNCİ KEZ AYNI PROJEDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Arduç ile Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı” dizisinin 6. Bölüm çekimleri başlıyor. Çağatay Tosun’un yönettiği dizinin yeni bölümünün Makbule Kosif’e yazdırıldığı öğrenildi. Yeni bölümlerde hikâyeye yeni oyuncular katılacak. Ayrılıkların da yaşanacağı diziye flaş bir transfer yaşanacak.

Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor

DEHŞET BEY SONRASI AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE PARTNER OLDULAR

Başarılı aktör Yıldıray Şahinler “Aşk Ve Gözyaşı”ndan teklif aldı. Yurt dışı satışları iyi giden dizide Şahinler’in Barış Arduç’un oynadığı Selim’in akıl hocası olarak yapıma katılması gündemde. Şahinler ve Arduç ’da seyirciyle buluşan “Dehşet Bey”deki performanslarıyla da adlarından söz ettiriyorlar.

Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor

Ünlü yazar Murat Menteş’in kaleminden çıkan, ödüllü yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in imza attığı “Dehşet Bey”de de Yıldıray Şahinler, “Alparslan Forsa” karakteriyle Dehşet Engiz’in (Barış Arduç) bağlı bulunduğu örgütün şefini oynuyor.

Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor
ETİKETLER
#barış arduç
#prime video
#tuba büyüküstün
#Yıldıray Şahinler
#Dehşet Bey
#Aşk Ve Gözyaşı
#Medya
