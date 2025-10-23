Barış Arduç ile Yıldıray Şahinler bu sefer Aşk ve Gözyaşı'nda buluşuyor

Barış Arduç, Tuba Büyüküstün ile başrolünde yer aldığı Dehşet Bey filminin kadrosunda rol alan Yıldıray Şahinler ile Aşk ve Gözyaşı dizisinde de buluşuyor.

YILDIRAY ŞAHİNLER İLE BARIŞ ARDUÇ İKİNCİ KEZ AYNI PROJEDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Arduç ile Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı” dizisinin 6. Bölüm çekimleri başlıyor. Çağatay Tosun’un yönettiği dizinin yeni bölümünün Makbule Kosif’e yazdırıldığı öğrenildi. Yeni bölümlerde hikâyeye yeni oyuncular katılacak. Ayrılıkların da yaşanacağı diziye flaş bir transfer yaşanacak.

DEHŞET BEY SONRASI AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNDE PARTNER OLDULAR

Başarılı aktör Yıldıray Şahinler “Aşk Ve Gözyaşı”ndan teklif aldı. Yurt dışı satışları iyi giden dizide Şahinler’in Barış Arduç’un oynadığı Selim’in akıl hocası olarak yapıma katılması gündemde. Şahinler ve Arduç Prime Video’da seyirciyle buluşan “Dehşet Bey”deki performanslarıyla da adlarından söz ettiriyorlar.

Ünlü yazar Murat Menteş’in kaleminden çıkan, ödüllü yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in imza attığı “Dehşet Bey”de de Yıldıray Şahinler, “Alparslan Forsa” karakteriyle Dehşet Engiz’in (Barış Arduç) bağlı bulunduğu örgütün şefini oynuyor.