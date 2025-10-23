Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Danıştay’tan 'istek dışı emeklilik' kararı! İptal edildi

Danıştay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Danıştay’tan 'istek dışı emeklilik' kararı! İptal edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 16:26

, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar () olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Başkanı Ali Yalçın davaya ilişkin gelişmeleri X platformundan duyurdu.

Yalçın "Açtığımız davada Danıştay, EYT düzenlemesi nedeniyle emekliliğe hak kazandığı gerekçesiyle sözleşmesi sona erdirilen sözleşmeli personel üyemizi haklı buldu." dedi.

Danıştay’tan 'istek dışı emeklilik' kararı! İptal edildi

'BİREYSEL DAVALAR AÇILMIŞ VE İLK DERECE MAHKEMEDE LEHTE SONUÇLAR ALINMIŞTI'

Yalçın "EYT düzenlemesi sonrası emekliliği hak eden sözleşmeli personelin istihdamlarına, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, emekliliğe hak kazandıkları tarihte son verilmekteydi. Memur-Sen olarak bu sorunu çözecek bir yasal düzenlemenin sözleşmeli personel için de gerçekleştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı ve TBMM nezdinde girişimlerimiz olmuştu. Bu konuda yasal düzenleme yapılmaması üzerine sendikalarımız üyeleri adına bireysel davalar açmış, ilk derece mahkemelerinde lehte kararlar alınmıştı." ifadesini kullandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Eğitim-Bir-Sen ise konuyu Danıştay’a taşıyarak tüm idare mahkemelerine emsal ve ölçüt olacak bir karara imza attı. Eğitim-Bir-Sen olarak 4/C'li geçici personel olarak görev yapmakta iken 4/B'li sözleşmeli idari destek görevlisi olarak atanan üyemiz hakkında tesis edilen, EYT düzenlemesi olarak bilinen kanuni düzenleme sonrası yaşlılık aylığı almaya hak kazandığından bahisle re'sen emekliye sevk edilmesi üzerine açtığımız davada Danıştay, dava konusu işlemi iptal etti." açıklamasında bulundu.

https://x.com/_aliyalcin_/status/1981336803333296196

ETİKETLER
#emeklilik
#eyt
#danıştay
#memur-sen
#Sözleşmelipersonel
#Eğitim-bir-sen
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.