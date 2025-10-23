Danıştay’tan 'istek dışı emeklilik' kararı! İptal edildi

Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın davaya ilişkin gelişmeleri X platformundan duyurdu.



Yalçın "Açtığımız davada Danıştay, EYT düzenlemesi nedeniyle emekliliğe hak kazandığı gerekçesiyle sözleşmesi sona erdirilen sözleşmeli personel üyemizi haklı buldu." dedi.

'BİREYSEL DAVALAR AÇILMIŞ VE İLK DERECE MAHKEMEDE LEHTE SONUÇLAR ALINMIŞTI'

Yalçın "EYT düzenlemesi sonrası emekliliği hak eden sözleşmeli personelin istihdamlarına, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, emekliliğe hak kazandıkları tarihte son verilmekteydi. Memur-Sen olarak bu sorunu çözecek bir yasal düzenlemenin sözleşmeli personel için de gerçekleştirilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı ve TBMM nezdinde girişimlerimiz olmuştu. Bu konuda yasal düzenleme yapılmaması üzerine sendikalarımız üyeleri adına bireysel davalar açmış, ilk derece mahkemelerinde lehte kararlar alınmıştı." ifadesini kullandı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Eğitim-Bir-Sen ise konuyu Danıştay’a taşıyarak tüm idare mahkemelerine emsal ve ölçüt olacak bir karara imza attı. Eğitim-Bir-Sen olarak 4/C'li geçici personel olarak görev yapmakta iken 4/B'li sözleşmeli idari destek görevlisi olarak atanan üyemiz hakkında tesis edilen, EYT düzenlemesi olarak bilinen kanuni düzenleme sonrası yaşlılık aylığı almaya hak kazandığından bahisle re'sen emekliye sevk edilmesi üzerine açtığımız davada Danıştay, dava konusu işlemi iptal etti." açıklamasında bulundu.

