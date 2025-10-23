Bakan Işıkhan'dan eğitim yardımı açıklaması! Yarın hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız." dedi.

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplamda 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."

