Avrupa safları sıklaştırıyor: Elon Musk'ın Starlink projesine karşı dev ittifak

Avrupa'nın önde gelen uzay şirketleri Airbus, Thales ve Leonardo, Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından sunulan Starlink hizmetine rakip olmak için uydu üretimi ve hizmetlerinde güçlerini birleştirecek ön anlaşmayı duyurdu. Söz konusu anlaşma, aylardır süren müzakereler sonucunda gerçekleştirildi.

25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Hazırlanan plana göre, 2027 yılından itibaren Fransa merkezli yeni bir girişim kurulacak. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, anlaşmanın "yoğun küresel rekabet ortamında Avrupa egemenliğini güçlendireceğini" belirtti.

Verilerde, birleşimin 25 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve 6,5 milyar euro gelir elde sağlayacağı bildirildi.

Söz konusu anlaşma, şimdi hissedarlar, hükümetler, sendikalar ve Avrupa Komisyonu arasında yaklaşık iki yıl sürecek görüşmelere konu olacak. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra girişimin merkezi olacak İtalya ve Fransa'daki faaliyetleri de etkileyecek.

Uzay sektöründe toplam 3.000 kişiyi işten çıkaran şirketler, daha fazla işten çıkarma konusunda herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak yöneticiler artık odak noktasının potansiyel büyümeye kayacağını söylediler.

Avrupa'nın en büyük uydu üreticileri, yıllardır jeostatik yörüngede karmaşık uzay araçları inşa etmek için rekabet ediyordu. Ancak özellikle Musk'ın SpaceX tarafından inşa edilen ve hızla yayılan Starlink ağı gibi, alçak Dünya yörüngesindeki ucuz küçük uyduların ortaya çıkması sektörü zor durumda bıraktı.

Anlaşmanın duyurulması üzerine Thales ve Leonardo hisseleri yüzde 2'den fazla yükselirken, Airbus'ın hisselerinde ufak bir artış görüldü.