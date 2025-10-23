PlayStation 6 fiyat sızıntısı yapıldı! Beklenenden ucuz olacak

Oyun dünyasının en büyük rekabetlerinden birine sahne olan konsol pazarında yeni nesil cihazlara dair ilk bilgiler sızmaya başladı. Sony'nin, 2027 yılında oyuncularla buluşturmayı planladığı PlayStation 6'nın (PS6) donanım gücü ve fiyat etiketi, Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolu ile karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

XBOX, PLAYSTATION 6'DAN 2 KAT PAHALI OLACAK

Sektörün güvenilir donanım sızıntı kaynağı KeplerL2'ye göre, bir sonraki Xbox konsolu PS6'dan yaklaşık yüzde 42 daha fazla silikon yüzde 20 daha fazla bellek ile gelebilir.

Ayrıca kart ve soğutma maliyetlerinin de Xbox'ta daha yüksek olacağı öne sürülüyor. Tüm bu maliyet farklılıkları, konsolların perakende fiyatlarına da doğrudan yansıyacak.

https://x.com/Kepler_L2/status/1980729778060529727

KeplerL2, yeni nesil Xbox'ın 1.200 dolar fiyat etiketine sahip olacağını tahmin ederken PS6 fiyatı için 600 dolar iddiasında bulundu. Bu durum, PS6'yı rakibinin tam yarısı fiyatına konumlandırarak, Sony'nin bir kez daha fiyat avantajını kullanacağını gösteriyor.

Öte yandan Microsoft'un Xbox tarafında yeni bir strateji izlediği biliniyor. Xbox yöneticisi Sarah Bond, daha önce Mashable'a verdiği röportajda, yeni nesil konsolun "çok premium ve üst düzey, özel bir deneyim" sunacağını belirtmişti.

Bu stratejinin ilk ipuçları, 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle bugüne kadar çıkan en pahalı Xbox markalı cihaz olan ROG Xbox Ally X gibi ürünlerle görülüyor.