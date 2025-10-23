Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak

Fenerbahçe'de forvet hattında sıkıntılar yaşanıyor. Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle sarı-lacivertliler devre arasında forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin forvet transferinin en üstünde ise Robert Lewandowski yer alıyor. Polonyalı yıldızın sezon sonu Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Barcelona, Lewandowski ile sözleşme yenilemeyecek.

Taraftarı sevindiren sözleşme haberinin ardından ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Lewandowski transferinde araya Cristiano Ronaldo girdi.

FENERBAHÇE VE CRİSTİANO RONALDO TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Foot Mertaco'nun haberine göre Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Lewandowski'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haberde Cristiano Ronaldo'nun ise transferi gerçekleştirmek için etkin rol oynadığı ve takımda Lewandowski'yi görmeyi çok istediği belirtildi.

LEWANDOWSKİ TRANSFERİNDE 4 RAKİP YARIŞACAK

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın yanı sıra, Atletico Madrid ile AC Milan'ın da Lewandowski ile ilgilendiği öne sürüldü. Polonyalı yıldız golcünün ise ilerleyen haftalarda nihai kararını vereceği ve transferde gelişmelerin yaşanmaya başlayacağı ifade edildi.