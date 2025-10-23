Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak

Fenerbahçe devre arasında forvet hattına ek takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldız golcü Robert Lewandowski'yi transfer listesine eklediği iddia edilmişti. Sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Polonyalı golcünün transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Cristiano Ronaldo transferde karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak
'de forvet hattında sıkıntılar yaşanıyor. Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle sarı-lacivertliler devre arasında forvet hattına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin forvet transferinin en üstünde ise yer alıyor. Polonyalı yıldızın sezon sonu Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Barcelona, Lewandowski ile sözleşme yenilemeyecek.

Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak

Taraftarı sevindiren sözleşme haberinin ardından ise yeni bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Lewandowski transferinde araya girdi.

Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak

FENERBAHÇE VE CRİSTİANO RONALDO TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Foot Mertaco'nun haberine göre Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Lewandowski'yi etmek için çalışmalara başladı.

Haberde Cristiano Ronaldo'nun ise transferi gerçekleştirmek için etkin rol oynadığı ve takımda Lewandowski'yi görmeyi çok istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Lewandowski ısrarında Ronaldo araya girdi! 4 rakip yarışacak

LEWANDOWSKİ TRANSFERİNDE 4 RAKİP YARIŞACAK

Fenerbahçe ve Al Nassr'ın yanı sıra, Atletico Madrid ile AC Milan'ın da Lewandowski ile ilgilendiği öne sürüldü. Polonyalı yıldız golcünün ise ilerleyen haftalarda nihai kararını vereceği ve transferde gelişmelerin yaşanmaya başlayacağı ifade edildi.

