Fenerbahçe Stuttgart maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Fenerbahçe Stuttgart puan durumu

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak.

Saat 19.45'te başlayacak olan mücadeleye geri sayım başlarken Fenerbahçe - Stuttgart maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Ederson, Jhon Duran, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor. Dört oyuncu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un da mücadelede yer almayacak.

Stuttgart tarafında ise Ermedin Demirovic, Stefan Drljaca ve Justin Diehl'in sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu haricinde Pascal Stenzel, Yannik Keitel, Leonidas Stergiou, Silas, Ameen Al-Dakhil, Noah Darvich ise UEFA Avrupa Ligi isim listesine bildirilmediği için Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında oynadığı Karagümrük mücadelesinde Milan Skriniar sarı kart cezalısı olduğu için forma giyememişti. Sarı-lacivertlilerin defans hattının kritik isimlerinden olan Milan Skriniar'ın Stuttgart maçıyla birlikte tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin kalesini ise Ederson'un sakatlığından dolayı Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

Fenerbahçe - Stuttgart maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Semedo, Milan Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendricks, Mittelstadt, Andres, Stiller, Bouanani, Tomas, Führich, El Khannous

FENERBAHÇE - STUTTGART PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftası kapsamında Dinamo Zagreb ve Nice ile karşı karşıya geldi. Dinamo Zagreb karşısında mağlubiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler, Nice'i ise kendi evinde mağlup etti. 3 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 20. sırada yer alıyor.

Stuttgart ise Celta Vigo ve Basel ile karşı karşıya geldi. Celta Vigo karşısında galibiyet, Basel karşısında ise mağlubiyet alan Stuttgart 3 puanla 22. sırada yer alıyor.